Simeone si sta convincendo ad andare: e spunta l’ipotesi Samp

La Fiorentina non punta su Giovanni Simeone e il messaggio ormai è chiaro. Montella nel precampionato lo ha schierato poco e fuori ruolo (esterno a sinistra) e dopo l’arrivo di Boateng i viola cercano altri rinforzi in attacco (LE ULTIME). E così il Cholito sta iniziando a valutare seriamente l’ipotesi di lasciare Firenze, dopo aver detto no al sondaggio di qualche giorno fa del Cagliari. La novità di mattinata la riporta Alfredo Pedullà sul suo sito: su Simeone si sarebbe inserita la Sampdoria e il giocatore ci sta pensando. Nonostante un trascorso al Genoa, l’argentino potrebbe fare – al contrario – ciò che ha appena fatto Saponara, passato in pochi mesi dalla Samp al Genoa.