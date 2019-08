Pedro, il Fluminense rifiuta la prima offerta viola: la situazione

Il Fluminense ha rifiutato la prima offerta della Fiorentina per Pedro, centravanti classe 1997 [SCHEDA]. Secondo quanto riporta l’edizione brasiliana di Yahoo Sports, i viola avevano messo sul piatto 15 milioni più altri 3 di bonus per tutto il cartellino, ma Mario Bittencourt, presidente del Flu, vuole 15 milioni solo per la metà in possesso del club brasiliano. Una situazione, quella relativa al cartellino di Pedro e delle cifre in ballo, che avevamo anticipato su Violanews nei giorni scorsi [LEGGI QUI]. Ad oggi, sempre secondo lo stesso portale verdeoro, sarebbe il Flamengo la società più vicina al giocatore, che avrebbe dato il proprio assenso per un trasferimento ai grandi rivali.

