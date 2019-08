Rongier, l’agente avvisa la Fiorentina: “E’ sul mercato, ma 8 milioni non bastano”

Tra i nomi sul taccuino del Ds Pradè resiste quello di Valentin Rongier, regista francese del Nantes (SCHEDA). Il suo agente non smentisce: “Potrebbe essere che il mio assistito sia seguito dalla Fiorentina – le parole di Franck Belhassen a calciomercato.it – Per il Nantes è cedibile, ma 7-8 milioni di euro non bastano: ne servono di più. Se gli piacerebbe giocare in Serie A? Sì, perché no…”. MA IL PRIMO OBIETTIVO VIOLA GIOCA IN BELGIO