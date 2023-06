Ritorno al passato per Gori? Una neopromossa in C ci pensa

Gabriele Gori può tornare in Serie C e, più precisamente, in una piazza già conosciuta.

Secondo quanto riporta AmarantoMagazine, l'attaccante classe 1999 di proprietà della Fiorentina è finito nel mirino del neopromosso Arezzo, che lo ha inserito in una lista ristretta di obiettivi per l'attacco insieme a Soleri (Palermo), Magnaghi (Pordenone) e Faggioli (Entella). Gori ha già giocato con gli amaranto, sempre in C, nella stagione 2019/2020, segnando nove reti in ventuno presenze. Nella scorsa annata Gori ha siglato tre reti in trentaquattro presenze in Serie B con la Reggina.