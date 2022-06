Pulgar piace in Brasile: il giocatore preferirebbe restare in Europa

Fiorentina, Pulgar piace in Brasile: ma lui preferirebbe restare in Europa

Erick Pulgar, centrocampista di proprietà della Fiorentina che durante il mercato di gennaio è andato in prestito al Galatasaray, piacerebbe molto in Brasile. Infatti, secondo quanto riportato da Goal.com, il Corinthians avrebbe formalizzato un'offerta di 1,5 milioni di euro. La proposta sarebbe arrivata negli uffici viola nella giornata di ieri. La società fiorentina non vorrebbe venderlo per meno di 4 milioni di euro e lo stesso giocatore preferirebbe restare a giocare in Europa.