Pulgar “stoppa” Dodò, ma non si sblocca il suo trasferimento

Non si sblocca la cessione di Erick Pulgar, così non ci sono caselle libere per gli extracomunitari in rosa

Redazione VN

C'è anche il mercato in uscita per far quadrare i conti della Fiorentina. Non tanto dal punto di vista economico, ma nel caso specifico proprio logistico. Dipende infatti da Pulgar - ricorda il Corriere Dello Sport - la possibilità di depositare il contratto di Dodò, visto che il cileno blocca l'ultima casella disponibile per gli extracomunitari.

Tira e molla

Attualmente, il centrocampista è del tutto fuori dai piani della società ed è il candidato principale a lasciare spazio a Dodò. Su di lui si era interessato il Flamengo in maniera importante, trovando l'assenso del centrocampista, ma è tutto fermo. Al momento non si registrano passi avanti: l'offerta dei sudamericani non è stata giudicata congrua dalla Fiorentina.