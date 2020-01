Procuratore Minieri: “Kouame non sta nella pelle. Castrovilli? Ci sono state delle richieste importanti…”

Intervistato da Skysport, Michelangelo Minieri, ha parlato dei suoi assistiti viola:

La Fiorentina ha fatto un capolavoro con Kouame, non capita spesso di puntare su un giocatore infortunato. Il ragazzo era incredulo, non riusciva a credere che la Fiorentina volesse puntare su di lui nonostante i problemi fisici. E’ stato il destino che lo ha portato a Firenze anzichè in Inghilterra e lui ne è entusiasmato. Castrovilli? Sta facendo un percorso di crescita continua, è un grandissimo giocatore. Sul ragazzo ci sono già state delle richieste importanti in questa sessione, se vorrà sarà la Fiorentina e il suo presidente a far luce su queste trattative