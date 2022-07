Piatek-Salernitana, l’operazione sembrava fatta. Adesso invece potrebbe saltare

il futuro dell'ex attaccante viola per ora resta in sospeso

L'ex centravanti della Fiorentina Krzysztof Piatek vuol continuare a giocare in Italia, Paese che ama e dove si trova molto bene. Pochi giorni fa il suo passaggio in prestito alla Salernitana sembrava cosa fatta ed invece per il momento tutto è stato messo in standby dall'Hertha Berlino, club che detiene, appunto, il cartellino dell'attaccante polacco. I tedeschi dovrebbero aver ricevuto in questi ultimi giorni delle offerte migliori per il Pistolero e da qui la volontà di sospendere la trattativa con la società campana. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.