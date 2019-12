Pedullà: “Gattuso, niente Fiorentina. Il tecnico ad un passo dal Napoli”

Rino Gattuso è l’allenatore più gettonato dalle squadre in difficoltà in Serie A. E di lui si sta parlando moltissimo anche in chiave Fiorentina, ma secondo Alfredo Pedullà difficilmente sarà lui a sedere sulla panchina viola. L’ex tecnico del Milan infatti sta aspettando la chiamata del Napoli, con cui è in contatto da giorni tramite Jorge Mendes. Il destino di Ancelotti sembra segnato, ma De Laurentiis attenderà la gara di domani con il Genk in Champions League prima di fare qualsiasi mossa. “La Fiorentina aveva pensato a Gattuso, ma senza contatti diretti, veri: gli apprezzamenti, anche di Commisso, nulla più. Ancora due partire per Montella, ma già quella contro l’Inter di domenica sera è delicatissima. In caso di svolta, difficilmente sarebbe Gattuso il sostituto. Semplicemente perché Ringhio aspetta il Napoli” scrive Pedullà sul suo sito.