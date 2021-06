Pedullà: “Fiorentina pronta a versare clausola per Italiano”

La Fiorentina è pronta a mettere le mani su Vincenzo Italiano, attraverso il pagamento di un milione che serve per liberarlo dal contratto con lo Spezia

La Fiorentina apre al pagamento della clausola per liberare Vincenzo Italiano verso la panchina viola? Come scrive su Twitter l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, i viola sarebbero intenzionati a versare il milione di euro per far uscire dal contratto con lo Spezia il tecnico ex Trapani. Anche senza avere l'accordo con la società ligure, la Fiorentina potrebbe affondare decisa su Italiano per sostituire Gennaro Gattuso.