Il futuro di Lucas Paquetà (SCHEDA) – scrive Calciomercato.com – è sempre più lontano dal Milan. Classe 1997, in scadenza di contratto con i rossoneri nel giugno del 2023, il brasiliano sembra un giocatore poco adatto al calcio di Ralf Rangnick, l’uomo a cui il Milan ha deciso di affidare la sua panchina. La valutazione tecnica si inserisce poi in un contesto già non idilliaco fra il giocatore e il club, che non ha dimenticato quanto accadde a gennaio (lo stress, la mancata convocazione).

Inoltre, Paquetà è uno degli elementi della rosa che può consentire al club rossonero di fare mercato. La Fiorentina – specifica il sito – propone una soluzione “alla Cutrone, ovvero un prestito biennale con obbligo di riscatto. Il principale ostacolo dei viola resta il Benfica, disposto a discutere uno scambio con il centrocampista classe ’99 Florentino (secondo i rossoneri valutato troppo dal club portoghese, circa 45 milioni di euro).