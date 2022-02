Osservatore viola in Francia: nel mirino c’è un giocatore del Lens

A curare gli interessi del giocatore, il cui contratto con il club francese scade nel 2024, è la stessa agenzia che segue Pastore e Banega

Nome nuovo per la difesa viola del futuro. Con l'avvicinarsi la possibile partenza di Nikola Milenkovic, la Fiorentina si guarda intorno in vista della prossima estate. In particolare, stando a MSV Foot, un osservatore gigliato sarebbe andato a vedere Lens-Bordeaux.