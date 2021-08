Obiettivi, il Milan ha avviato i contatti con la Roma per Florenzi

Il Milan ha avviato i contatti con Alessandro Florenzi. Il giocatore è anche sul taccuino della Fiorentina e ha anche varie sirene estere.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 1992, Alessandro Florenzi, è destinato a lasciare la Roma e nelle ultime ore, a sorpresa, il Milan ha avviato i contatti. La società rossonera ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni (qualificazione in Champions League e numero di partite giocate). Il giocatore gradirebbe la destinazione e il Milan lo ha scelto per la fascia destra, dopo che le trattative di Dalot con il Manchester United e Odriozola del Real Madrid, non si sono sbloccate. Dunque, si aspetta il via libera della Roma, per sbloccare la trattativa.