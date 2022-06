Sirene di mercato per Duncan

Il Monza continua a pianificare una sessione di mercato che permetta di stupire alla prima stagione in Serie A. Come raccolto dalla nostra redazione, i brianzoli di Berlusconi e Galliani hanno inserito tra i loro interessi anche il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, protagonista di una buona stagione che lo ha visto anche guadagnarsi i gradi di titolare in certi frangenti.