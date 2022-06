Monza scatenato: ingaggiato un ex-obiettivo viola

Il centrocampista arriva in Brianza in prestito secco

Il Monza di Silvio Berlusconi chiude un'altra operazione di mercato, e lo fa concordando l'arrivo in prestito di un vecchio pallino della Fiorentina. Trattasi di Stefano Sensi, metronomo di centrocampo per il quale i brianzoli si sono accordati con l'Inter per il prestito secco. Il centrocampista è così pronto per mettersi a disposizione di mister Stroppa, e le visite mediche dovrebbero tenersi entro il fine settimana o all'inizio della prossima secondo quanto riporta TMW.