Milenkovic prolunga un altro anno? E intanto la Fiorentina fissa il prezzo

Che fare con Milenkovic? Il centrale ha scadenza 2023 ma potrebbe prolungare ancora. E intanto la Fiorentina fissa il prezzo

Nell'analizzare la situazione della difesa, il Corriere Dello Sport si sofferma sulla situazione di Nikola Milenkovic. La sua situazione contrattuale è infatti sotto stretta osservazione, visto che la scorsa estate - dopo un certo tira e molla - rinnovò il suo contratto per un anno ulteriore, con scadenza fissata al 2023. Il nazionale serbo ha giocato una stagione su buoni livelli e ora la Fiorentina sta sondando il terreno per capire se ci siano i margini di firma almeno fino al 2024. Il quotidiano non esclude un aumento anche più sostanzioso, ma in ogni caso il prezzo è chiaro: almeno 20 milioni. Dalla Serie A sono state soprattutto le milanesi e la Juventus a farsi avanti, mentre anche dalla Premier le sirene non mancano. La situazione è in divenire e quindi meritevole di particolare attenzione in questa sessione estiva.