Milenkovic, anche il Milan pensa al difensore serbo con Botman al Newcastle

Potrebbe scaturire un derby di mercato tra Inter e Milan per accaparrarsi il cartellino di Nikola Milenkovic. Come scrive Niccolò Ceccarini nel suo editoriale del sabato su tuttomercatoweb.com, infatti, anche i rossoneri pensano al centrale serbo dopo aver appreso che il loro obiettivo numero uno, ossia Sven Botman, ha optato per il ricco Newcastle. "A proposito del difensore centrale potrebbe esserci un derby anche su Milenkovic, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 con la Fiorentina. La valutazione è sui 15 milioni, in più Pioli lo ha già allenato nella sua esperienza viola", si legge nel pezzo del giornalista.