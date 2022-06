Mercato dai tempi lunghi, tranne (forse) per il portiere. Occhio a Celik

Comincia la lunga estate viola

La Nazione scrive che il mercato della Fiorentina vivrà su tempi lunghi. Questo almeno salvo sorprese o situazioni come quella di Dragowski vicino all’imbarco per l’Inghilterra e uno fra Gollini (favorito) e Vicario (per 10 milioni) pronti a sostituirlo in direzione di Firenze. Per il resto, è tutto in stand by. Il Cagliari è pronto a rivendere Bellanova per non meno di 5 milioni. E con il Cagliari rimane in piedi anche la trattativa per Joao Pedro. Torreira? Adesso si va a mano libera, trattando un nuovo accordo con l'Arsenal proprietario del cartellino. Torna di moda Celik, per il quale, si legge, sarebbe pronta un'offerta da 9 milioni.