Maldini prova a sbloccare Ajer, ma prima nuovo tentativo per Milenkovic

Il Milan, non è una novità, è alla ricerca di un difensore centrale. Come scrive il Corriere della Sera, domani Paolo Maldini proverà a sbloccare l’affare Ajer con il Celtic. Il club scozzese si sarebbe deciso a cedere il difensore in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, cifra e formula che soddisfano i rossoneri. Tuttavia, prima di definire l’operazione, i dirigenti del Diavolo vogliono fare un nuovo tentativo per Milenkovic. La Fiorentina, però, non è intenzionata ad abbassare la richiesta di 40 milioni di euro. Non solo: il patron Commisso punta a rinnovare il contratto di Milenkovic in scadenza nel 2022. Ma la volontà del calciatore – si legge – potrebbe fare la differenza.

Anche La Gazzetta dello Sport si concentra sul serbo. Secondo la Rosea al momento ballano 10 milioni di differenza tra Milan e Fiorentina. La cessione di Paquetà, conteso da Lione e Valencia, porterebbe liquidità nelle casse rossonere, così come l’accesso ai gironi d’Europa League che garantirebbe un tesoretto di circa 15 milioni.