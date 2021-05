Lo Spezia punta su Saponara: si studia l’offerta

Il nodo principale da sciogliere riguarda l'ingaggio elevato del giocatore, lo Spezia pensa ad un contratto a lunga scadenza

Lo Spezia ha messo in cassaforte la Serie A ed ora vorrebbe ripartire dai tocchi di fino di Riccardo Saponara. Il trequartista tornerà alla Fiorentina (ancora un anno di contratto coi viola), ma i liguri cercano una soluzione per riportarlo in bianconero. Magari con un contratto pluriennale che consenta di spalmare l’ingaggio che porta in dote dalla Toscana. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, mentre il giocatore ha già espresso la sua volontà: LEGGI QUI