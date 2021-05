Saponara: “Da anni sballottato a destra e sinistra. Torno a Firenze, poi…”

Saponara si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Negli ultimi anni è venuto a mancare anche il senso di appartenenza a una maglia"

La salvezza in cassaforte e un futuro ancora tutto da scrivere. Il viola in prestito Riccardo Saponara ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Sportiva toccando vari argomenti. A seguire vi proponiamo i passaggi principali: "La nostra salvezza è un risultato storico e meritatissimo. La mia stagione personale è positiva, ovviamente da gennaio in poi. A La Spezia ho ritrovato il direttore Meluso, che già avevo avuto a Lecce, che mi ha fatto sentire importante. Negli ultimi anni sono stato sballottato a destra e a sinistra, è venuto a mancare anche il senso di appartenenza a una maglia. Appena arrivato qui il mister e la società mi hanno dato fiducia e senso di responsabilità".