L’altro Alvarez che fu vicino ai viola. Adesso va in Serie B

Augustin Alvarez a Sassuolo è chiuso. Per questo i neroverdi mandano in Serie B l'ex obiettivo viola

Il cognome Alvarez due annate fa sembrava essere in voga a Firenze. Prima l'ex River, attualmente al City, e dopo Augustin furono vicini alla viola. L'ex Peñarol è andato al Sassuolo, dove però gioca poco. E secondo Gianluca Di Marzio l'attaccante si trasferirà in prestito secco alla Sampdoria di Pirlo, per mettere minuti nelle gambe