La Stampa, Callejon in uscita dalla Fiorentina: può essere il jolly di Sarri

Il giocatore sarebbe graditissimo dal tecnico biancoceleste

Nell'edizione odierna de La Stampa si parla del mercato biancoceleste. In attesa di capire gli sviluppi su Correa, il ds della Lazio, Igli Tare, lavora a un centrocampista e a un esterno alto. Per la mediana oltre al Per la mediana c'è già l'accordo con il croato Basic, ma il Bordeaux chiede 10 milioni. Un'alternativa può essere un obiettivo viola, il prestito di Torreira. Davanti, con gli slot da extracomunitari attualmente occupati dal rientrante Felipe Anderson e dal giovane Kamenovic, si fa complicata la strada per il serbo Kostic dell'Eintracht. Il jolly, graditissimo a Sarri, può essere Callejon, in uscita dalla Fiorentina: lo spagnolo tornerebbe a lavorare con uno dei suoi maestri.