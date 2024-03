La pazienza per Sottil sta svanendo? Due squadre di A su di lui a giugno

La posizione di Riccardo Sottil non sembra più così salda. Due squadre lo mettono nel mirino in vista di giugno

Riccardo Sottil nonostante le tante opportunità avute in questi anni ancora non convince. Anche se il suo posto non è mai stato messo in discussione a giugno potrebbero cambiare gli scenari. Secondo Calciomercato.com infatti, ci sarebbero diverse formazioni su di lui. Il Torino in primis, dove lui ha iniziato a giocare, e la Lazio. L'estate potrebbe essere movimentata per l'ex Cagliari