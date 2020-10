La Juve sfoltisce la rosa: la partenza di Rugani è il primo tassello per arrivare a Chiesa

Il Rennes fa spesa nel campionato italiano e, dopo aver praticamente chiuso per Dalbert, si avvicina sempre di più a Daniele Rugani. Nuovi passi avanti in serata, con il difensore bianconero che potrebbe trasferirsi in Francia in prestito oneroso per 1.5/2 milioni di euro, senza diritto di riscatto. Il club francese sembra dunque aver effettuato il sorpasso decisivo nei confronti del Newcastle. Secondo Gianluca Di Marzio si tratta del primo tassello necessario alla Juventus nella strada verso Federico Chiesa. Il giornalista, esperto di calciomercato, ha citato adesso come prioritarie le cessioni di De Sciglio e Douglas Costa, entrambi fuori dal progetto Juventus.