La Juve prepara l’affondo per Alvarez. Le ultime dall’Argentina

Tutti pazzi per l'attaccante del River Plate che piace (molto) anche alla Fiorentina

Vedere Julian Alvarez nella Fiorentina non sarà semplice. Perchè la concorrenza è foltissima, in Italia e in Europa. Le ultime dall'Argentina raccontano le mosse della Juventus, intenzionata a fare sul serio per l'attaccante del River Plate. Il club ha inviato alcuni osservatori incaricati di seguirlo sia in nazionale che nelle prossime partite di campionato. E stando a TNT Sports, i bianconeri sono pronti anche ad avanzare un'offerta: 15 milioni subito e altri 10 milioni di bonus. Basterà a convincere il River?