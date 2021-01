Kouame, la Fiorentina rifletterà fino a lunedì prima di accettare offerte

Nel corso della trasmissione, Calciomercato in onda su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato anche della situazione relativa a Christiam Kouame. L’attaccante viola è richiesto da numerosi club. Sull’ivoriano arrivano sia richieste d’acquisto, come nel caso di Torino e Verona, o di prestito (da Marsiglia e Eintracht Francoforte). In ogni caso come sottolinea l’esperto di calciomercato: “La Fiorentina aspetterà lunedì prima di prendere una decisione riguardo al futuro del proprio centravanti“. Complice anche l’infortunio di Ribery, Kouame rappresenta una delle rarissime soluzioni e potrebbe infatti ricoprire un ruolo decisivo nella partita di domenica contro il Cagliari.

