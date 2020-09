Juventus ma non solo, caccia all’esterno: Chiesa è sempre un obiettivo, gli scenari

Tuttosport in edicola oggi fa il punto sul mercato della Juventus che non cerca solo una punta ma anche un esterno offensivo. Il quotidiano riporta il nome di Federico Chiesa che la Fiorentina è disposta a cedere. Il giocatore secondo i viola non vale meno di 40-50 milioni, la Juve pur di arrivare a lui potrebbe puntare su un prestito oneroso oppure inserendo alcune contropartite tecniche interessanti per la società di Commisso. I bianconeri, per prendere Federico, vogliono prima far uscire uno fra Duglas Costa e l’ex viola Bernardeschi. Intanto, scrive il quotidiano, la Fiorentina tramite un intermediario ha ricevuto anche l’interessamento del Milan per Chiesa.

LA FIORENTINA NON MOLLA LA PISTA PIATEK