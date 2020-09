Armando Izzo è un nome di mercato buono anche per la Fiorentina, soprattutto se dovesse partire un titolare del reparto arretrato. Tuttosport però sottolinea come il Torino sia in una situazione complicata. Cairo prima chiedeva 25 milioni, adesso 20: ma sono comunque troppi per un giocatore che può agire soltanto nella difesa a tre. Sabato scorso a Firenze, giocando sulla destra, è andato in difficoltà. E ora le pretendenti, secondo il quotidiano, si stanno allontanando.

KOUAME’, L’ATTACCANTE CHE SI FA IN DUE PER IACHINI