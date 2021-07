Interessamento per Rugani, sempre viva la pista Sensi. Messias più che un’idea

La Fiorentina è una delle squadre italiane più attive sul mercato al momento. Interessamento per Rugani, attenzione a Sensi.

Anche su Tuttosport si parla del mercato viola, infatti sembra che la Fiorentina, nei giorni passati, abbia chiesto informazioni in casa Juventus per il difensore toscano classe '94 Daniele Rugani. Oltre a lui, i nomi per "rinnovare" la difesa viola sono quelli di Andrea Cistana, giocatore del Brescia, Kouyatè del Metz, che piace molto a Pradè, il difensore colombiano Munoz del Genk, reduce da un ottima Copa America, Sanchez del Valladolid e Lovato del Verona, giocatore che gioca insieme a Cistana nell'Italia under-21. Per il ruolo di terzino piacciono sia Hickey, difensore del Bologna classe 2002 e Davide Zappacosta, entrambi reduci da una buona stagione. Passando al centrocampo, i nomi più concreti sono quelli di Stefano Sensi, mediano dell'Inter e Savanier, centrocampista francese del Montpellier. Lontana invece l'idea che porta a Lucas Torreira. Il giocatore piace molto anche a Sarri e al momento la Lazio sembra in vantaggio sul regista uruguagio. Per l'attacco i temi più caldi sono i soliti due del Crotone, Simy e Messias ed infine Mattia Zaccagni, fantasista del Verona che cerca una squadra per fare il salto di qualità.