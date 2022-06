In Spagna rilanciano: Umtiti in uscita. Vuole la Fiorentina

Continua a rimbalzare sempre con maggiore insistenza il nome di Samuel Umtiti (la scheda) per la difesa della Fiorentina. Vi abbiamo raccontato in queste ore di come la squadra gigliata stia facendo un pensierino sul calciatore francese. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, però, la pista è decisamente concreta, tanto da metterla in prima pagina. "Umtiti vuole andarsene e vuole la Fiorentina", si legge sul giornale molto vicino alle vicende del Barcellona.