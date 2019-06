Il retroscena: Barone aveva pensato a Higuain, ma l’ingaggio è troppo alto

Nell’articolo su La Gazzetta dello Sport dedicato al “piano” di Commisso, Luca Calamai svela anche un retroscena di mercato.

In attesa che Pradè diventi operativo è stato Joe Barone a tessere le prime trame. Per un attimo la nuova proprietà americana ha pensato al colpo a effetto: Higuain. E poteva essere proprio Gabriel Batistuta a convincere il suo amico Pipita a imboccare la strada di Firenze. Ma l’argentino guadagna sette milioni netti l’anno. La Fiorentina, con il suo fatturato da 100 milioni, non può permettersi oggi queste operazioni.