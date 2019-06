Divertente, ambiziosa, globale. Così sarà la Fiorentina americana di Rocco Commisso. Il cambio di proprietà ha riacceso l’entusiasmo e si parla già di 25.000 abbonamenti per la prossima stagione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, appena rientrato a Firenze Rocco Commisso farà il punto con Joe Barone. Si lavora su tre fronti: costruzione della squadra, Cittadella/centro sportivo e sviluppo del marchio per alzare velocemente il fatturato. La nuova Fiorentina avrà tre caratteristiche: proporre un calcio divertente, fare di tutto per centrare l’Europa al primo colpo e cercare di italianizzarsi.