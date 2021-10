Il piano del Dortmund: Vlahovic per il dopo Haaland. Ma occhio al Bayern

L'attaccante della Fiorentina fa gola anche alle due big tedesche. Ma se ne parla a giugno

La vicenda Vlahovic esplosa negli ultimi giorni (e che non sembra aver giovato all'ambiente viola) ha suscitato forte interesse anche in Germania. Le due big della Bundesliga hanno infatti messo gli occhi sull'attaccante della Fiorentina. In particolare il Borussia Dortmund che, nell'ipotesi (probabile) di perdere Haaland nella prossima estate, avrebbe individuato nel serbo il suo sostituto ideale. I due sono coetanei e hanno caratteristiche simili.