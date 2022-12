Il mercato delle altre: l’Empoli aspetta Zurkowski e intanto si regala un bomber

Mancava solo l'annuncio ufficiale, che è arrivato poco fa: Francesco Caputo, centravanti classe 1987, ritorna all'Empoli. Gli azzurri avevano chiuso l'operazione con la Sampdoria già da alcuni giorni (in prestito con riscatto obbligato in caso di salvezza) e sono pronti a riabbracciare l'attaccante pugliese che tanto bene aveva fatto in Toscana nel biennio 2017-2019. Il prossimo obiettivo del club di Corsi sarà quello di realizzare un altro ritorno, quello di Szymon Zurkowski dalla Fiorentina. Ma qui la strada è più in salita, considerando anche la concorrenza che c'è sul centrocampista polacco.