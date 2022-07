Il mercato dei giovani viola: Gentile vicino ad un club di Serie C

Continua l'asse tra Fiorentina e Pro Vercelli, club dalla grande storia che attualmente gioca in Serie C ed in cui negli ultimi anni la Fiorentina ha mandato alcuni giovani calciatori a maturare. L'ultimo in ordine di tempo potrebbe essere Davide Gentile, terzino destro classe 2003. Secondo tuttomercatoweb.com, infatti, il difensore gigliato raggiungerebbe la società piemontese insieme ad altri due ragazzi, Rigon della Spal e Renault dell'Atalanta.