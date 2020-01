Il Genoa vuole Sottil: oggi l’incontro con la Fiorentina. E intanto prende Falque

Il Genoa punta con decisione Riccardo Sottil. La società del presidente Preziosi, molto attiva in questi ultimi giorni di calciomercato, punta a prendere il talento offensivo viola con la formula del prestito. In programma quest’oggi un incontro tra i due club per cercare di raggiungere un accordo. Lo riporta Gianluca Di Marzio. Il giocatore qualche giorno fa non aveva escluso una sua possibile partenza in questa sessione di mercato: LEGGI QUI. Intanto però il Genoa ha chiuso anche per Iago Falque del Torino, che gioca nel suo stesso ruolo.