Il Corinthians fa sul serio per Pulgar “Possibile offerta nei prossimi giorni”

Futuro in Brasile per il centrocampista viola?

Il Corinthians sembra essere pronto a fare sul serio per Erik Pulgar. Secondo quanto comunica il giornalista brasiliano Jorge Nicola, la commissione tecnica del club brasiliano avrebbe approvato il nome del centrocampista gigliato come obiettivo di mercato e per questo è plausibile che nei prossimi giorni sul tavolo della società viola arrivi una proposta ufficiale d'acquisto. Il cileno, ormai fuori dal progetto tecnico della Fiorentina, è pronto dunque a lasciare nuovamente Firenze dopo la parentesi (deludente) in prestito al Galatasaray.