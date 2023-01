Il Chelsea pigliatutto inguaia anche la Fiorentina: Igor richiesto sul mercato

Il brasiliano interessa in Francia

Come si legge sulle pagine de Il Tirreno, c'è anche il mercato a non lasciare tranquilla la difesa della Fiorentina: l'acquisto di Benoit Badiashile da parte del Chelsea spinge il Monaco a cercare un difensore, e il club del Principato avrebbe così messo gli occhi su Igor per colmare il vuoto lasciato dal francese nel reparto arretrato.