Gonzalo Higuain e la Juve si separeranno in questa sessione di mercato, come annunciato da Andrea Pirlo, neo tecnico bianconero, nella conferenza di presentazione. Nei giorni scorsi era emerso il possibile interesse della Fiorentina, affare che tuttavia è apparso da subito complesso visto il ricco ingaggio del Pipita.

La soluzione passa dalla risoluzione del contratto con la Juve che è al lavoro per trovare l’intesa con l’argentino. Intanto dalla Francia sembrano giungere novità importanti sul suo futuro. Per bocca, o meglio attraverso il post, di Abdellah Boulma, giornalista de L’Obs. Il primo a rivelare l’accordo tra Blaise Matuidi e l’Inter Miami. Lo stesso club, di proprietà di David Beckham, che sarebbe in trattativa avanzata per portare il Pipita in MLS.

