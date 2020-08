Scommessa Higuain: Fiorentina favorita per i bookmaker. La soluzione è Chiesa?

Gonzalo Higuain lascerà la Juventus. Andrea Pirlo è stato chiaro. L’unione tra Fiorentina e l’argentino è una storia ancora tutta da scrivere, eppure il club viola è già considerato l’ipotesi più accreditata per il futuro del Pipita. Anche i bookmaker, scrive il Corriere Fiorentino, hanno preso posizione stilando le quotazioni della futura destinazione. La Fiorentina si scopre in prima fila con una quota del 3.50 che è la più bassa di tutte le altre. Dietro ai viola c’è lo scenario di un trasferimento negli Stati Uniti. I New York Cosmos di Commisso sono quotati a 5,00, seguono il River Plate a 7,50, la coppia Roma-Napoli a 15,00 e Valencia-Siviglia a 20,00.

La soluzione è Chiesa?

Al di là dello scoglio rappresentato dai 7,6 milioni d’ingaggio, che la Juve dovrebbe sostener nell’affare con i viola, è la posizione di Federico Chiesa la potenziale chiave di volta: è solo la luna strada di un avvicendamento tra i due che sarebbe possibile immaginare il trasferimento in viola di Higuain. I bianconeri non si sono fatti più vivi, ma il loro interesse per il classe 1997 non è diminuito, al contrario di una valutazione di 60 milioni che Commisso non vede più con intransigenza. Potrebbe profilarsi, dunque, una separazione consensuale.

