Mario Gotze, svincolatosi recentemente dal Borussia Dortmund, (LA SCHEDA COMPLETA) è ancora alla ricerca di una squadra che gli consenta di tornare ai livelli che non raggiunge più ormai da qualche anno. Il Mundo Deportivo nella propria edizione online, riporta dell’interesse del Siviglia, ma sottolinea come in Germania il nome del giocatore sia accostato anche alla Fiorentina. La Bild, infatti, specula su un futuro che possa vederlo fra Firenze e Monaco.