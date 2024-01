Gli intrecci di mercato: un ex viola il possibile sostituto al Verona di Faraoni

Dopo appena sei mesi, l'ex viola Lorenzo Venuti con ogni probabilità lascerà il Lecce. Il suo ritorno in Salento, del resto, non sta andando molto bene e fino a qui l'ex viola sta trovando davvero poco spazio in giallorosso. Ecco perché potrebbe essere proprio lui il sostituto di Marco Davide Faraoni nel Verona, in procinto di passare alla Fiorentina. Un profilo, quello di Venuti, apprezzato dal tecnico degli scaligeri, Marco Baroni. Ma attenzione, perché sull'ex 23 viola ci sarebbero anche Salernitana e Cagliari, oltre che un paio di società in Serie B.