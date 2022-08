Galatasaray, non solo Torreira: doppio colpo per i turchi, in arrivo anche Mertens

C'è grande attesa ad Istanbul per l'arrivo questa sera all'aeroporto locale di Lucas Torreira e Dries Mertens. Il Galatasaray, fresco avversario della Fiorentina in amichevole, infatti, ha acquistato dall'Arsenal il centrocampista uruguaiano per una cifra vicina ai 7 milioni, mentre per quanto riguarda il belga, svincolato dal Napoli, occorrerà soltanto l'esborso per l'ingaggio. Nella giornata di domani, probabilmente, Torreira e Mertens sosteranno le visite mediche prima di firmare i nuovi contratti ed ufficializzare così entrambe le operazioni.