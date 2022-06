Futuro in Russia per Pulgar? Un club prepara l’offerta alla Fiorentina

Erick Pulgar potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime settimane. Il centrocampista cileno rientrerà a Firenze dopo l'esperienza (negativa) in prestito al Galatasaray, ma la sua permanenza in Toscana potrebbe non protrarsi a lungo. Secondo quanto riporta il portale Redgol, per l'ex Bologna potrebbe aprirsi degli scenari in Russia, con il CSKA Mosca che nei prossimi giorni è pronto a presentare una proposta formale ai viola.