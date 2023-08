Proseguono le cessioni di alcuni giovani viola da mandare a maturare in Serie B e C. Secondo quanto riporta Sky Sport, c'è la fumata bianca per il passaggio dei difensori Lorenzo Lucchesi, classe 2003, e Costantino Favasuli, classe 2004, in prestito alla Ternana in serie cadetta. Per entrambi si tratta della prima esperienza tra i professionisti dopo aver completato il percorso nel settore giovanile.