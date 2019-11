Florenzi si allontana dalla Roma. La Fiorentina c’è, spuntano le concorrenti: il punto

L’avventura alla Roma di Alessandro Florenzi potrebbe essere giunta al capolinea. Sotto Paulo Fonseca il capitano giallorosso ha collezionato tante panchine (con quella di Parma siamo a sei consecutive), con Kolarov e Spinazzola considerati titolari e l’ex interista Santon diventato la prima alternativa. In attacco, invece, Florenzi è chiuso dai vari Kluivert, Zaniolo, Under, Pastore e Perotti. Ecco perché il futuro di Florenzi a Roma non è più così sicuro e già a gennaio potrebbe muoversi qualcosa, anche perché a giugno c’è Euro 2020 e si tratta di un appuntamento che il romanista non vuole perdere. Come riporta SportMediaset, “Inter e Fiorentina lo vogliono da tempo, ma anche all’estero le corteggiatrici non mancano: in Francia c’è il Lione di Rudi Garcia, che non vedrebbe l’ora di tornare ad allenarlo; in Cina, invece, occhio allo Shanghai Shenhua dell’ex giallorosso El Shaarawy”. E LA JUVE HA IL CASO RONALDO: LITIGIO CON SARRI