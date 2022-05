Fiorentina, tre giocatori da tagliare: 4,5 milioni di spesa e nessuna resa

Tre addii pressoché scontati, ma servono compratori

Nastasic, Benassi e Kokorin sono tre calciatori che la Fiorentina ha in programma di gestire in uscita: i loro ingaggi pesano per 4,5 milioni netti all'anno e nell'ultima stagione il loro contributo alla causa è stato nullo (il secondo ha dovuto cercare spazio a Empoli, gli altri due si sono visti in campo col contagocce tra infortuni e scelte tecniche. Nell'ottica della spending review che sta portando a non tenere Odriozola, Torreira e Callejon, i tre sopracitati non possono avere posto. Lo scrive La Nazione.