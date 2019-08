Nel giorno del suo ventinovesimo compleanno, Boateng ha celebrato su Instagram l’amicizia con Balotelli (CLICCA QUI). E’ stato un modo per sponsorizzarlo, scrive Il Corriere dello Sport. Fra loro c’è grande amicizia e il talento dell’attaccante italiano non è mai stato in discussione. Oggi c’è il Flamengo che spinge per averlo ma ci sono ostacoli economici, così come i diritti di immagine. La Fiorentina potrebbe inserirsi in questo quadro di incertezza per provare a mettere sotto contratto Balotelli.