Ex viola: Rossi è pronto a tornare in campo. Pepito ci riprova in Serie B

L'ex attaccante gigliato Giuseppe Rossi è pronto a ripartire, per l'ennesima volta in carriera. Come riporta, infatti, l'esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter, l'italo-americano è ad un passo dal firmare un nuovo accordo con la Spal, club in cui ha militato anche la scorsa stagione. Il contratto con la squadra allenata dal suo ex compagno di Nazionale Daniele De Rossi dovrebbe durare fino al prossimo giugno.